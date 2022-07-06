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#Новости

The Times: в Китае искусственный интеллект будет оценивать лояльность партии

06.07.2022

Система будет отслеживать мимику людей при просмотре партийных материалов

Журналисты The Times рассказали о новой системе искусственного интеллекта в Китае. Разработка должна будет отслеживать настроения среди политиков. При просмотре материалов о достижениях партии система будет отслеживать мимику и «мозговые волны» — так будут определять лояльность компартии. 

Информацию о разработке  опубликовали 1 июля в Национальном научном центре Хэфэй, но сейчас исследование пропало из общего доступа: возможно это произошло после негативной реакции жителей страны. Исследователи утверждали, что через искусственный интеллект прошли 43 человека. Они в специальной кабинке просматривали статьи, пропагандирующие политику и достижения Компартии Китая.

Исследователи указывали, что новая технология повысит лояльность членов партии, укрепит их решимость «быть благодарными партии, слушать партию и следовать за партией». 



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