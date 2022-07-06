Восемь военнослужащих из Хакасии и Тывы погибли в Украине

«Сибирь.Реалии»* сообщила о гибели в Украине восьмерых военнослужащих. Они строили понтонную переправу, но 27 июня попали под обстрел.

Шестерых похоронят в Абакане, еще двоих — в Кызыле, откуда они родом. «Ракета пришла точно в цель», — сообщил спикер Верховного Совета Хакасии Владимир Штыгашев.

Известны имена погибших из Хакасии. Это старший прапорщик, старшина технической роты Петр Кучаков, сержант, старший водитель автомобильной роты Роман Бирюков, сержант, бульдозерист технической роты Сергей Гнускин, младший сержант, водитель Максим Журов, рядовой, водолаз Оттук Оржак. О предыдущем боевом опыте известно только у рядового водителя Богдана Фотина 26-ти лет: он дважды участвовал в боевых операциях в Сирии. В Украину уехал только 15 июня.

*«Сибирь.Реалии» Минюст России считает иностранным агентом.