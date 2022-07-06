Иноагентам запретят участвовать в митингах

Госдума в первом чтении приняла новый закон, предусматривающий новые ограничения для иностранных агентов.

Иноагентам запретили поступать на госслужбу и заниматься преподаванием в госучреждениях. «Лицам под иностранным влиянием» запретили проводить митинги. Остальным россиянам также ограничат места для проведения протестных акций: нельзя будет собираться возле зданий школ, больниц, органов публичной власти, религиозных объектов, на детских и спортивных площадках, железнодорожных вокзалах и аэропортах, возле морских и речных портов и пристаней.

В регионах, «если это обусловлено историческими, культурными, иными объективными особенностями субъекта РФ», смогут определить иные места, где с ограничениями по времени демонстрации и митинги возможны. В запрещенных местах должны будут установлены «адресные ориентиры».

Иностранные агенты не вправе будут производить информационную продукцию для детей. Если таковая произведена, то ее приравняют к информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей, распространение которой среди детей запрещено.

По мнению парламентариев, подобные меры обеспечат «защиту системы государственной службы и профессиональной служебной деятельности государственных служащих от иностранного влияния».