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#Новости

Иноагентам запретят участвовать в митингах

06.07.2022

Также парламентарии запретят проводить митинги возле некоторых зданий и на прилегающей территории

Госдума в первом чтении приняла новый закон, предусматривающий новые ограничения для иностранных агентов. 

Иноагентам запретили поступать на госслужбу и заниматься преподаванием в госучреждениях. «Лицам под иностранным влиянием» запретили проводить митинги. Остальным россиянам также ограничат места для проведения протестных акций: нельзя будет собираться возле зданий школ, больниц, органов публичной власти, религиозных объектов, на детских и спортивных площадках, железнодорожных вокзалах и аэропортах, возле морских и речных портов и пристаней.

В регионах, «если это обусловлено историческими, культурными, иными объективными особенностями субъекта РФ», смогут определить иные места, где с ограничениями по времени демонстрации и митинги возможны. В запрещенных местах должны будут установлены «адресные ориентиры». 

Иностранные агенты не вправе будут производить информационную продукцию для детей. Если таковая произведена, то ее приравняют к информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей, распространение которой среди детей запрещено.

По мнению парламентариев, подобные меры обеспечат «защиту системы государственной службы и профессиональной служебной деятельности государственных служащих от иностранного влияния».

Госдума уже приняла ряд новых ограничений для иноагентов. Признавать «попавшими под иностранное влияние» смогут даже без иностранного финансирования, будет создан единый реестр, но в него же включат и «аффилированных с иноагентами лиц».

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