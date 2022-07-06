Крупнейший в России завод по производству свинца остановил работу

Крупнейший в России завод по производству свинца «Фрегат» в Подмосковье остановил работу. Причиной стало полное прекращение экспорта за последние 1,5 месяца. По данным «Коммерсанта», на очереди и другие предприятия.

На заводе «Фрегат» производили до 40 тысяч тонн свинца и сплавов: это около 25% от общего объема этого металла в России. С начала года производство составило 17,5 тысяч тонн.

Для экспорта продукции производителям с 15 мая до 15 ноября нужно получать лицензию. Заводам так и не выдали ни одной, при этом эксперты называли лицензирование избыточным.

Пока работа остановлена на один месяц. Представитель «Фрегата» заявил, что предприятие будет искать рынки сбыта. Всем 277 сотрудникам на это время будут выплачивать две трети оклада.

Другие заводы, которые выпускают свинец — «Рязцветмет», «Экорусметалл», «Агроприбор» и УГМК — на грани полной остановки, некоторые ушли на внеплановый ремонт.

Ранее около половины российского экспортного свинца приобретали в странах ЕС и в Швейцарии. Несмотря на то, что ЕС не отказывался от металла, экспорт остановился из-за лицензирования. По словам Сергея Гришунина из НРА, дополнительные лицензии связаны с опасениями его дефицита. Есть риск остаться без свинца, который активно используется в военном машиностроении и в патронной промышленности, считает эксперт. Но сейчас на фоне низкого внутреннего спроса было бы корректным со стороны властей начать закупки металла в стратегический резерв, полагает аналитик, тем более что это не потребует значительных средств.