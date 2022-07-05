132-й день боев: главное

Власти Брянской и Курской областей сообщили об обстрелах со стороны Украины. Пострадавших нет, есть разрушения домов.

За последние дни обстрелы были в Ростовской, Белгородской и Курской областях. В Белгороде погибли пять человек после попадания ракет в жилые кварталы.

Минобороны рассказало, что завершается призывная кампания. Призывников привлекать к участию в «спецоперацию» не будут. Отслуживших срочников отправят домой. К местам службы уже направили более 89 тысяч призывников. Ранее РБК сообщало, что в Украину только из Западного военного округа направили не менее 600 солдат-срочников.

В министерстве добавили, что к концу года предприятиями военно-строительного комплекса «будут выполнены все целевые задачи по созданию инфраструктуры сил и средств ядерного сдерживания, аэродромной сети и арсеналов комплексного хранения».

РИА Новости сообщило, что восьмерым пленным с завода «Азовсталь» грозит смертная казнь. Дело украинских боевиков из группировки «Медведи SS» в ближайшие дни будет направлено в суд.

NT

Госдума приняла в первом чтении закон «об особых мерах в экономике во время спецоперации». Как сообщили вчера аналитики Института изучения войны, необходимость такого закона появилась из-за того, что российские предприятия отказывались ремонтировать военную технику: деньги за предыдущие ремонтные работы они не получили. Новый закон принудит их выполнять госзаказ.

Смертный приговор 8 июня Верховный суд ДНР объявил трем иностранцам: британцам Эйдену Эслину и Шону Пиннеру и марокканцу Саадуну Брагиму. Все трое подали апелля цию . Западные лидеры призвали Россию исключить применение приговора: об этом же просило и ЕСПЧ. В Британии настаивали, что это не наемники (это была одна из обвинительных статей. —), а военные, и они имеют право на защиту в рамках Женевской конвенции о военнопленных. В России настаивали, что обращаться по всем вопросам нужно в ДНР.

Помимо этого в законе утверждается необходимость ночных смен и переработок во время «спецопераций». Однако, по мнению вице-премьера России Юрия Борисова, это не предполагает перепрофилирования мощностей предприятий гражданских секторов экономики для нужд вооруженных сил.

«Предлагаемые поправки в первую очередь направлены на более эффективное выполнение ГОЗ и затрагивают «исторически» сформированный перечень головных исполнителей ГОЗ и их кооперацию. Кроме того, данные поправки не предполагают перепрофилирования мощностей предприятий гражданских секторов экономики для нужд Вооруженных Сил, а также прекращение договоров предприятий ОПК перед контрагентами, заключенных вне рамок ГОЗ», — цитирует Борисова РИА Новости.

Журналистский проект «Схемы» «Радио.Свобода»* обнаружил регулярную перевозку украинского зерна в порты Турции. Журналисты изучили спутниковые снимки и сопроводительные документы на пшеницу.

Зерно грузится в порту «Авлита» в Доковой бухте Севастополя, затем вывозится и разгружается в Турции. При входе в крымский порт суда выключают радары, поэтому их сложно отследить традиционными системами слежения. Но на спутниковых снимках их можно увидеть. Россия отвергает обвинения в вывозе украинского зерна.

Возле посольства Великобритании появится площадь Луганской народной республики. Об этом сообщила мэрия Москвы. Ранее площадь перед посольством США назвали в честь Донецкой народной республики — после с сайта посольства пропал адрес и осталась только широта и долгота.

Московская мэрия добавила, что на платформе «Активный гражданин» жители выбирали именно эту территорию (57% проголосовало за нее). Предлагались к наименованию территории между посольствами Литвы и Бельгии, площадка вблизи консульства Германии.

Разведка Британии сообщила, что относительно быстрый захват Россией Лисичанска расширяет ее контроль практически на всю территорию Луганской области, позволяя ей заявлять о существенном прогрессе в достижении политической цели, которую она представила как непосредственную цель боев, а именно «освобождение» ЛДНР.

В отличие от предыдущих фаз боев Россия, вероятно, добилась достаточно эффективного взаимодействия по крайней мере между двумя группировками войск. Украинские силы в основном отведены в хорошем состоянии в соответствии с существующими планами. Удерживаемые украинцами районы представляли собой выступ, который русские могли атаковать с трех сторон.

Существует реальная вероятность того, что теперь украинские силы смогут отступить к более удобной для защиты линии фронта.

Институт изучения войны (ISW) пишет, что непонятно, насколько истощенным боями группировкам российских войск удастся восстановить силы. Об отдыхе военных, которые участвовали в наступлении на Луганскую область, вчера говорил Владимир Путин.

Однако даже некоторые пророссийские блогеры говорят о том, что Россия заплатила слишком высокую цену за Лисичанск и Северодонецк. Об этом писал в том числе Игорь Гиркин — активный участник движения за «Новороссию» и политический деятель ДНР в 2014 году. Подобные мнения могут говорить о том, что даже приверженцы кремлевской позиции разочаровались в том, как Москва проводит операцию в Украине.

Украинские силы все чаще обстреливают с закрытых позиций американскими системами HIMARS российскую военную инфраструктуру в глубине оккупированной территории. Сообщается, что украинские силы нанесли удары по российским складам боеприпасов в Дибривном Харьковской области и в Снежном Донецкой области. Были удары в Мелитополе.

*«Радио.Свобода» признана Минюстом России иностранным агентом.