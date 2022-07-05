Трем фигурантам «дела Весны» продлили меру пресечения

Как сообщили в Telegram-канале демократического движения «Весна», сегодня суд продлил меру пресечения Евгению Затееву, Валентину Хорошенину и Роману Максимову. Их подозревают в участии в работе НКО, посягающей на права и свободы граждан России (ч.3 ст.239 УК РФ).

До 6 октября им нельзя выходить из дома вечером и ночью, получать почту, пользоваться интернетом и общаться с участниками «Весны».

Вчера суд продлил также до 6 октября меру пресечения Ангелине Рощупко и Тимофею Васькину.

Дело «Весны» возбудили в мае. Преследование началось после протестной акции «Они воевали не за это», которую анонсировали на 9 мая. Несмотря на задержания, в нескольких городах России люди выходили с портретами родственников, погибших в годы Второй мировой войны, с протестными лозунгами.