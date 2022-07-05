Россия потребовала прекратить работу агентства «Сохнут»

Российское правительство требует прекратить работу в России Еврейского агентства «Сохнут». В еврейском агентстве эту информацию опровергли, сообщила «Новая газета. Европа».

Правительство России направило в Еврейское агентство «Сохнут» письмо с требованием прекратить работу. Подлинность письма подтвердило издание The Jerusalem Post.

Ответ в «Сохнуте», который готовится совместно с Министерством иностранных дел Израиля и Канцелярией премьер-министра комментировать не стали.

Представители еврейского агентства опровергли РБК информацию о требовании прекратить деятельность.

«Сохнут» образовался в 1929 году. Организация помогает репатриироваться евреям со всего мира в Израиль. Помимо этого есть образовательные проекты. «Сохнут» работает в России, Украине, Грузии, Беларуси и других странах.