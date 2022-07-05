Владимира Мау подозревают в мошенничестве на 40 млн рублей

«Коммерсант» сообщил, что по постановлению суда об аресте имущества ректор РАНХиГС Владимир Мау обвиняется в хищении 40 млн рублей.

Всего в деле три эпизода мошенничества. Источник агентства сообщил, что сейчас ведется работа по привлечению Мау в качестве обвиняемого по третьему эпизоду, связанному с хищением бюджетных средств Минпросвещения.

Как уточняет «Коммерсант», первые два эпизода связаны с фиктивным трудоустройством сотрудников Минпросвещения в РАНХиГС. Официально пока сумма ущерба не подтверждается.

Владимир Мау был задержан по обвинению в хищении 30 июня. Его дело связывали с «Делом Шанинки» против экс-замминистра просвещения Мариной Раковой и другими лицами. Владимир Мау находится под арестом до 7 августа.