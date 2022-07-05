«Рельсовые диверсанты» сообщили о сходе поезда в Твери

Антивоенные активисты в Telegram-канале «Останови вагоны» сообщили, что в Твери сошел с рельсов поезд.

Как пишет Tverigrad, около 1:50 одна тележка грузового поезда сошла с рельсов на станции Брусово перегона Бологое — Сонково Октябрьской железной дороги в Удомельском городском округе. Движение поездов было заблокировано, задержаны около три пассажирских поезда.

Антивоенные активисты написали: «И снова ночной сход. Выматываем ремонтников, чтобы эффективнее противостоять военным поставкам. Война не проедет!».

Ранее они писали, что понимают незначительность нарушений в ходе ночных диверсий.

«Знаете, в чем прелесть именно НОЧНЫХ сходов? Да и в принципе любых диверсий на жд, даже без серьезных повреждений? Вовлечение аварийно-ремонтных бригад. Чем больше сеть жд-сопротивления, чем больше акций саботажа - тем больше людей необходимо, чтобы устранить последствия на разных участках. Ночная работа выматывает гораздо сильнее. И в какой-то момент ремонтников начинает просто не хватать», — писали активисты.