Япония ввела санкции против семей миллиардера Мордашова и виолончелиста Ролдугина, внесла в список застройщика Года Нисанова и 43-х офицеров 64 мотострелковой бригады

На сайте Минфина Японии опубликовали перечень новых санкций в отношении России. В число ограничений попали поставки российского золота, а в список физлиц — семьи виолончелиста и друга Путина Сергея Ролдугина, сталелитейного магната Алексея Мордашова, а также крупнейший московский застройщик, владелец ТЦ "Европейский" и отеля Radisson Collection Hotel Moscow (в прошлом гостиница "Украина") Год Нисанов. Всего ограничения коснулись 57 человек, 65 российских и 25 белорусских компаний.

В списке так же три полковника, 15 подполковников и 25 майоров 64 отдельной мотострелковой бригады 35 Армии, которая воевала под Киевом и с которой связывают военные преступления в Буче.

Что касается компаний, то это создатели и производители военной техники, самолетов и судов, в их числе "Алмаз-Антей", "Рубин", "Сухой" и т.д.

Помимо эмбарго на поставку золота с 5 сентября японские компании не смогут предоставлять бухгалтерские услуги, проводить аудит, консалтинг и трастовые услуги для российских компаний. С начала боев в Украине Япония ввела санкции против 800 граждан России, Белоруссии, ЛНР и ДНР и около 300 российских компаний и организаций.