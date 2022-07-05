В Новосибирской области похоронили двоих военных, погибших в Украине

«Сибирь.Реалии»* сообщил о похоронах в Бердске подполковника, командир танкового батальона Егора Мелешенко. В селе Верх-Мильтюши прощались с Владимиром Агаповым. Оба погибли в Украине.

О смерти Агапова сообщили власти Черепановского района. Он погиб 22 июня 2022 года, выполняя боевое задание. Он родился 24 февраля 2001 года, вырос в селе Верх-Мильтюши. О военной службе мечтал с детства, учился в кадетских училищах, а после связал свою жизнь с профессиональной армией.

Егору Мелешенко было 43 года, он родился 4 июля 1978 года в Новосибирске. Участвовал в чеченской кампании. Похоронен 5 июля на кладбище Бердска.

*«Сибирь.Реалии» Минюст России считает иностранным агентом.