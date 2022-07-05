Потанин подтвердил начало слияния UC Rusal и «Норникеля»

Владимир Потанин в интервью РБК рассказал о начале переговоров по слиянию UC Rusal и «Норникеля». Он также рассуждал о целях и последствиях санкций, курсе рубля и о влиянии персональных санкций, которые ввела против него Великобритания 29 июня.

Британия обосновала ограничения тем, что Потанин выступает контролирующим собственником Росбанка, который стратегически важен для российского правительства. Сам бизнесмен «продолжает накапливать состояние, поддерживает режим Путина». Потанин также выкупил доли в Тинькофф-банке: Олег Тиньков говорил о том, что его вынудили сделать это после его антивоенных заявлений.

По словам Потанина, «санкционная шумиха» влияет на партнеров и контрагентов. Главная цель санкций, по его мнению, выбивание России из мировой экономики, ослабление собственных экономических процессов. Но персональные ограничения не распространяются на саму компанию, поэтому она продолжает работать «в условиях давления, но в управляемом режиме».

Из-за ограничений приходится создавать новые логические цепочки, выстраивать по-другому расчеты, планировать поставки, усиливать взаимодействие с дружественными странами и государством, например, в строительстве ледоколов для Севморпути. У «Норникеля» около половины выручки приходится на Европу. Этот рынок, по его словам, не теряется: есть те, кто готов сотрудничать с российской компанией. Для этого переориентируются поставки на суда с иностранными флагами. Курс рубля, по словам Потанина, отрицательно сказался на «Норникеле»: крепкий рубль создает дополнительные издержки и поэтому снижает маржинальность компании. Низкий курс доллара отрицательно скажется на экспортерах, но делать это в ручном режиме (ослаблять рубль — NT) нельзя.

По поводу объединения «Норникеля» и UC Rusal Потанин сообщил, что этот вопрос начали рассматривать. Возможно этот процесс произойдет в 2023 году.

С 2021 года между акционерами «Норникеля» — «Интерросом» Потанина, компанией UC Rusal (на тот момент контролировалась Олегом Дерипаской) и бизнесменом Романом Абрамовичем действовало соглашение. Документ на тот момент урегулировал корпоративный спор по поводу дивидендов.

Оно действует до 1 января 2023 года. Сейчас «Интерросу» принадлежит 35,95% акций, у UC Rusal — 26,25%, у Crispian Романа Абрамовича и Александра Абрамова — около 4% акций.

Решение о прекращении или продлении этого соглашения должны принять все стороны. Но как альтернативу «Норникель» получил от нового руководства UC Rusal предложение о слиянии между «Норникелем» и UC Rusal. Потанин 4 июня подтвердил согласие на начало процесса обсуждения слияния.

«Потому что это позволяет создать национального чемпиона. Это позволяет еще больше диверсифицировать акционерную базу… Сейчас появились другие факторы, из-за которых я готов разговаривать о слиянии UC Rusal и «Норникеля». Это устойчивость, это «зеленая» повестка. UC Rusal является компанией, которая по сравнению с другими компаниями производит наиболее «зеленый» алюминий. «Норильский никель» тоже делает большие усилия в этом направлении и производит никель, палладий для батареек для будущей «зеленой» экономики. Плюс необходимость диверсифицировать акционерный состав и таким образом приобрести дополнительную санкционную устойчивость. Получать, если требуется, государственную поддержку для своих проектов в России. Все это заставило нас вернуться к этому предложению UC Rusal», — рассказал Потанин.