В США беспокоятся о возможном противостоянии с Россией в Сирии

Глава центрального командования ВС США Майкл Курилла сообщил, что беспокоится по поводу возросших рисков прямого столкновения с российскими военными в Сирии. По его словам, войска РФ атаковали позиции на юге Сирии, в районе базы Эт-Танф. Там расположены американские части, пишет «Коммерсант».

Москва сообщает, что российские военные занимаются подготовкой военнослужащих Сирии. В Кремле настаивают, что войска выводятся из Сирии, а именно США дестабилизируют ситуацию в регионе.

Эксперты считают, что на фоне боев в Украине любой инцидент между Россией и США в этом регионе может привести к непредсказуемым последствиям. Майкл Курилла во время посещения базы в Сирии сказал, что «последнее, что мы хотим сделать — это начать конфликт с Россией прямо сейчас». Но он добавил, что «мы будем защищаться и ответим без колебаний».

По данным The Washington Post, российские военные будут стремиться ограничить возможности американцев и создать для них новые «красные линии».

«Мы готовы сорваться с поводка, когда придет время», — прервал Майкла Кириллу один из американских военнослужащих. «Без сомнения», — ответил тот.

Визит Куриллы состоялся после того, как российский истребитель нанес удар по позициям близкой к США группировки «Магавир ас-Саура». Россия уведомила США о предстоящей атаке за 35 минут по линии связи, установленной в рамках механизма конфликтолога еще в 2015 году.

Российская сторона сообщила, что удар стал ответом на атаку сирийских боевиков, которая привела к жертвам. После налета российского истребителя погибших не было. Минобороны России официально о вылете также не сообщало.

The Wall Street Journal писала, что США стремятся избегать просчетов или действий, которые могут привести к ненужному конфликту. По словам Куриллы, это остается целью.

Напряженность в Сирии нарастает в последнее врем, а действия Москвы носит «провокационный и конфронтационный характер». Российские военные в середине июня перебросили на позиции два истребителя-бомбардировщика Су-34. В том же районе, на северо-востоке страны США вели операцию по задержанию одного из лидеров террористической группировки «Исламское государство»*. После предупреждения от США российские самолеты покинули район.

Несколько инцидентов было и в начале июня. Американские газеты сообщили, что военные задокументировали их, но подробностей прессе раскрывать не стали, добавив лишь, что российские самолеты угрожали американским в небе над Сирией в нарушении протоколов о смягчении напряжения.

США считают, что подобные инциденты угрожают американским военным и интересам безопасности США. Вашингтон не раз обвинил Россию в нарушении «правил деконфликтинга». Но если раньше все спорные вопросы удавалось решать, то сейчас ситуация обострилась.

Столкновение с Россией совпало с ростом провокаций со стороны Ирана.

Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев сообщил в середине июня, что после начала российской «специальной военной операции» Вашингтон прервал контакты с Москвой по Сирии. Он рассказывал «Коммерсанту» о том, что США «опять стали активно использовать Эт-Танф для подготовки радикальных боевиков, вооружая их и ставя им задания для проведения терактов на территории Сирии». Он сказал, что именно Вашингтон — основной дестабилизирующий фактор на юге Сирии. В середине мая о том же говорили в СВР РФ. По информации ведомства, американская база и ее окрестности «давно превратились в своего рода террористический «хаб», где одновременно проводится «переподготовка» до 500 лояльных Вашингтону игиловцев и других джихадистов». Формируемые из них отряды должны проводить диверсионные операции против России, добавили в СВР.





*«Исламское государство» — запрещенная в России организация.