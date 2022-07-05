РБК: в правительстве разъяснили правила «просветительской деятельности»

Как пишет РБК, правительство разъяснило понятие «просветительская деятельность» и утвердил порядок работы в этой сфере. На прошлой неделе просветительством запретили заниматься иноагентам.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Документ приняли в рамках поправок в закон «Об образовании», который Владимир Путин подписал в апреле 2021 года. Необходимость такого документа авторы объяснили тем, что ранее создавались предпосылки «для бесконтрольной реализации антироссийскими силами в школьной и студенческой среде под видом просветительской деятельности широкого круга пропагандистских мероприятий».

Заниматься просветительской деятельностью могут органы власти, местного самоуправления и уполномоченные организации. Также могут работать в этой области физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели. Вести работу можно в виде лекций, презентаций, семинаров, мастер-классов, круглых столов, дискуссий. Все это как офлайн, так и онлайн. При этом сюда же вошло создание видео- и аудиоконтента, сообщений, в том числе в интернете.

Просветительская деятельность должна содействовать взаимопониманию, «учитывать разнообразие мировоззренческих подходов, способствовать реализации права на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать развитие способностей человека». Формирование личности, на которое и должна быть направлена просветительская деятельность, должно быть в соответствии с «традиционными российскими духовно-нравственными ценностями и требованиями законодательства Российской Федерации». При этом отмечено, что такая работа не относится к культурно-просветительской деятельности религиозных организаций.

Те, кто ведет просветительскую деятельность, должны иметь как минимум двухлетний опыт работы в этом направлении или принимать «участие в реализации общественно значимых инициатив», а некоммерческим организациям, признанным иноагентами, заниматься просветительством запрещалось. Физлицам-иноагентам при работе в этой сфере необходимо указывать свой статус.

«Этот документ создает правовую базу для лицензирования и иных способов регламентации любой просветительской деятельности. Налицо попытка государства взять под контроль свободу распространения знаний. У нас нет сомнений в том, что принятие законопроекта № 1057895-7 крайне негативно скажется на развитии науки, культуры и технологий в нашей стране», — говорится в заявлении, подписанном учеными и популяризаторами науки.

На портале проектов правовых актов эта инициатива, вынесенная на общественное обсуждение, набрала 71 голос «за» и более 25 тыс. «против». Академики просили отклонить закон, но, несмотря на недовольство, Госдума закон приняла.