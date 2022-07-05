Навальному не дают звонить родственникам

Алексей Навальный, заключенный в колонии ИК-6 Мелехово, рассказал, что ему не дают позвонить родственникам. Об этом он написал в Telegram.

Звонки заключенным должны предоставлять регулярно. Но Алексею Навальному так составляют распорядок дня, что он не может этого сделать.

«Какие уморительно хитрые люди сидят в Кремле и в тюремной системе. Воображают, очевидно, себя королями коварства. Не дают мне позвонить ни жене, ни матери.

У всего отряда у всех других зэков есть регулярные звонки родственникам, а мне не дают.

— Распорядок дня у нас такой, вы сами виноваты.

А глазки хитренькие, довольные. И очень многозначительно все — сразу видно: приказ Москвы.

Делают так: ставят мне положенный телефонный звонок в «распорядок» таким образом, чтобы он не мог состояться.

Например, мурыжат адвоката 5 часов у дверей колонии, потом пускают и спустя несколько минут объявляют: «У вас звонок по распорядку. Можете отказаться от встречи с адвокатом».

Стратегия! Одновременно звонить не дают и от встреч с адвокатом принуждают отказаться.

Судя по самодовольству в реализации этого хитрого плана, придумывал его лично Путин вместе с Шойгу, главой генштаба и другими гениальными стратегами. Специальная тюремная операция.

P.S. Вот на самом деле читаешь любую книжку про советских диссидентов — вот все то же самое. Такого же уровня «изобретения» бесконечные, чтобы максимально осложнить жизнь и доставать по мелочам. Конечно, с поправкой на злобные, звериные времена.

Сейчас несравненно легче — поддержку с воли чувствуешь. А звонки чего, неприятно, конечно, но не сахарный — переживу и без звонков», — рассказал политик.