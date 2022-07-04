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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев об истории с вратарем ЦСКА, которого забрали в армию, когда стало известно, что он подписал контракт с американской хоккейной командой

04.07.2022

Это все напоминает показательную порку. Может, чья-то месть за то, что он собрался в Филадельфию