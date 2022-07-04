Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев об истории с вратарем ЦСКА, которого забрали в армию, когда стало известно, что он подписал контракт с американской хоккейной командой

«Он, на секундочку, лучший вратарь страны. Это все напоминает показательную порку. Может, чья-то месть за то, что он собрался в Филадельфию. И это очень опасный прецедент, потому что молодежь, которой сейчас там от 15 до 17 лет, которая играет в хоккей, будет уезжать, чтобы не попадать в такую неприятную историю. Люди, которые это сделали, им до фонаря на Россию, на престиж страны и на престиж российского спорта. Они не думали ни о хоккее, ни о Федотове. Ситуация просто вопиющая. Я в ужасе от того, что молчит хоккейная общественность, молчит Овечкин. Никакой корпоративной солидарности у людей нет», — отметил Губерниев в интервью RTVI.
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