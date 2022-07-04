Лавров пообещал ответить на высылку российских дипломатов из Болгарии

Глава МИД Сергей Лавров пообещал Болгарии ответить на высылку 70 российских дипломатов. Как пишет «Коммерсант», без этих сотрудников посольство не может работать в нормальном режиме.

О возможном закрытии представительства говорила 1 июля посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова.

«К сожалению, наше обращение в Министерство иностранных дел Республики Болгария было проигнорировано. В связи с этим я намерена срочно поднять перед руководством моей страны вопрос закрытия посольства России в Болгарии, что неизбежно приведет к закрытию болгарской дипмиссии в Москве. Ответственность за дальнейшие тяжелые последствия этого шага полностью лежит на правительстве Кирила Петкова», — сообщалось на официальной странице посольства в соцсетях.

По словам Лаврова, руководство самой Болгарии удивилось решению о высылке российских дипломатов.

«Сейчас после вот этой выходки, совершенно незаконной, по нашей оценке, нормально работать посольство не в состоянии. Естественно, мы будем отвечать нашим болгарским коллегам взаимностью», — сказал Сергей Лавров.

На прошлой неделе парламент Болгарии вынес вотум недоверия правительству во главе с Кирилом Петковым. Он занимал жесткую позицию по отношению к России. Оппозиция обвинила правительство в неспособности проводить фискальную и экономическую политику для сдерживания растущей инфляции.

Петков обвинил в том числе посла Митрофанову в свержении правительства. Как писал Reuters, в Болгарии могут усилиться пророссийские настроения из-за вотума недоверия и новых — четвертых с апреля прошлого года — выборов.