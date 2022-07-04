Фигурантам «дела «Весны» продлили запрет определенных действий

Сегодня состоялось заседание по продлению меры пресечения для фигурантов дела «Весны». Как сообщили в Telegram-канале «Весны», сегодня состоялось заседание по Ангелине Рощупко и Тимофее Васькину.

Обоим подозреваемым продлили меру пресечения и оставил её без изменений до 6 октября. Им нельзя выходить из дома вечером и ночью, получать почту и пользоваться интернетом.

Завтра состоится заседание по подозреваемым Евгению Матвееву, Валентину Хорошенину и Роману Максимову.

Дело «Весны» возбудили в мае. Членов демократического движения подозревают в участии в работе НКО, посягающей на права и свободы граждан России (ч.3 ст.239 УК РФ). По делу «Весны» работает следователь Гагарин В.В., который вёл дело DOXA. В качестве меры пресечения сегодня он просил запрет определенных действий: он просил разрешить обвиняемым выходить из дома на 1 минуту в день.