Экс-представитель РФ в Международном суде: Россия поставила себя вне закона

«Медиазона»* рассказала об интервью бывшего представителя России в Международном суде при ООН, французского адвоката Алена Пелле в Voelkerrechtsblog. Он рассказал о причинах своей отставки.

Он рассказал, что согласился представлять Россию в судах ООН, но не понимал степени установившейся диктатуры. По поводу Крыма он был убежден, что большинство населения полуострова чувствовало себя скорее русскими, чем украинцами.

«Я также считаю, что если бы Россия поступила иначе, проведя честный референдум под международным наблюдением, международное сообщество и Украина должны были бы в конце концов уступить — хотя с юридической точки зрения дело было едва ли состоятельным», — рассказал Пелле.

Но после начала боев в Украине ситуация изменилась.

«Это не попытка захватить русскоязычные регионы Украины, а откровенная агрессия, то есть преступление против мира, само отрицание международного правопорядка. Россия теперь не просто совершает отдельные нарушения правил и принципов международного права; она поставила себя вне закона», — добавил Пелле.