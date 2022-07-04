В Узбекистане во время протестов убиты 18 человек

Генпрокуратура Узбекистана сообщила, что во время протестов в Каракалпакстане убиты 18 человека. Беспорядки начались после планов властей страны ограничить автономию региона.

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UPD: МИД России: «мы внимательно следим за событиями в дружественной республике Узбекистан». В министерстве объяснили, что поддерживают принимаемые правительством меры, решение вопроса в рамках правового поля. Протесты в МИДе назвали беспорядками, которые «были спровоцированы нарушителями закона и вылились в акты насилия и вандализма». Пострадавших россиян нет.

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Каракалпакстан — региона на севере Узбекистана, занимающий около 40% территории страны. С 1924 до 1930 года республика находилась в составе Казахской ССР. В 1936 году Кара-Калпакская АССР была включена в состав Узбекской ССР.

В 1993 году был подписан договор о том, что республика входит в Узбекистан как суверенная республика с двумя языками — каракалпакским и узбекским. Также в договоре была прописана возможность региона выйти из состава Узбекистана в ходе референдума.

Протест начались на прошлой неделе после того, как в июне обнародовали проект новой Конституции Узбекистана. В документ предлагается внести 170 изменений, в том числе увеличить срок президентских полномочий с пяти до семи лет. Помимо этого в ней планировали ограничить автономию региона Каракалпакстан, убрать упоминание о суверенитете региона из шести статей. Это, в частности, лишало жителей Каракалпакстана права на референдум об отделении.

Самые массовые протесты прошли в Нукусе, столице Каракалакстана, 1-2 июля, однако они были и в других городах региона. По сообщению РИА Новости, силовики задержали 516 человек, некоторых из них уже отпустили.

По данным «Радио.Свобода»* в Нукусе убиты 18 человек: по сообщению прокурора Аброра Маматова, они «скончались от полученных тяжелых» травм. Пострадали во время беспорядков 243 человека, около 90 доставлены в больницы. BBC пишет, что глава министерства здравоохранения Каракалпакстана Султанбек Зияев, говорил о том, что больницы в Нукусе переполнены пациентами, получившими ранения во время столкновений протестующих с силовиками.

Жители региона сообщали о проблемах с интернетом и связью. Узбекские власти ввели ограничения на передвижение — было введено чрезвычайное положение.

Власти назвали выступление незаконными. Генпрокуратура возбудила уголовное дело о посягательстве на конституционный строй.

По данным ведомства, протестующие пытались захватить аэропорт в Нукусе, учреждения, а также «внести раскол в обществе». Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев говорил, что протестующие жгли костры, нападали на силовиков, а «отдельные нездоровые внешние силы» пытаются повлиять на ситуацию, пишет BBC. МВД Узбекистана говорит о том, что жители республики «неправильно истолковали конституционные реформы».

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 3 июля выступил за сохранение в новой редакции Конституции пункта о суверенитете Каракалпакстана. Он сообщал о более чем тысячи пострадавших во время протестов. Он побывал с рабочим визитом в Каракалпакстане, где встретился с депутатами и жителями.

Сегодня в Узбекистане парламентарии проголосовали за продление срока всенародного обсуждения проекта поправок в Конституцию на 10 дней, до 15 июля.

При этом опрошенные BBC эксперты считают, что ситуация может выйти из под контроля, если конфликт перерастает в противостояние между каракалпаками и узбеками.

*«Радио.Свобода» признана Минюстом иностранным агентом