Компания, занимающаяся разработкой игры «Смута» за бюджетные деньги, исчезла

UPD: «Сибирь.Реалии»* сообщили, что отключение сайта «Смуты» связано с ребрендингом. Глава студии Алексей Копцев заявил, что «никто никуда не бежал и деньги не воровал». По его словам, оплата происходит по факту выполненных работ

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Журналисты «Вот так» пишут, что Cyberia Limited получила 264 миллиона рублей на создание игры «Смута». Однако пользователи начали искать информацию о разработчике: оказалось, что игр у компании нет. Сейчас сайт Cyberia Limited отключён, а сообщество скрыто.

По сюжету игры русский князь Юрий Милославский вместе с Дмитрием Пожарским и Кузьмой Мининым должен был начать войну против польских интервентов.

«Коммерсант» на прошлой неделе сообщил, что АНО «Институт развития интернета» (ИРИ) поддержит не только видеоигру «Смута» и производство масштабного сериала о Смутном времени. Однако сейчас пишет «Вот так», разработчики пропали. Деньги по госконтракту они получили.

«Коммерсант» рассказывал, что вместе с игрой о борьбе с полками планируют поддержать и съемки сериала. Его планировал производить «Первый канал» и Okko. Сюжет в игре и сериале планировали состыковать, чтобы создать «прообраз метавселенной» о Смуте. Общая стоимость игры оценивалась в 370–520 млн рублей, но с учетом сериала контракт должен был подорожать.

*«Сибирь.Реалии» Минюст России признал иностранным агентом