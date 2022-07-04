Политолог Кирилл Рогов об аресте ректора РАНХиГС Владимира Мау

Не садитесь играть в карты с чертом. Если есть такая возможность, не садитесь. Иногда кажется, что уже поздно, но это иллюзия, потому что дальше будет еще позднее. Дело Мау — это предупреждение, это «виртуальный арест» руководства Центробанка, предупреждение, что прошлые заслуги и лояльность ничего не искупают. Что принесенные жертвы оборачиваются унижением. И хотя арест Мау задуман как предупреждение «не вздумайте бежать», в действительности его истинный смысл состоит в громком призыве: бегите!Системе нужны будут новые жертвы, чтобы на их примере демонстрировать бесполезность внутреннего сопротивления. Кем вы хотите быть — теми, кого арестовали в назидание другим, или теми, в назидание кому других арестовали, чтобы потребовать от не арестованных сделать еще какую-нибудь гадость? Выбор невелик. Бегите.Мои личные уважение и приязнь к Володе Мау остаются со мной, и я, конечно, желаю ему скорейшего избавления, несмотря на то, что он сам вошел в чертог к чертям, несмотря на нашу ссору и недружественные действия после нее. Несмотря на это, он хотел хорошего, дал многим работу, хотя многим не дал, и не заслуживает того, что с ним происходит. Но случай Мау должен быть расшифрован: сопротивление лучше, чем соглашательство, даже если в моменте это выглядит не так. Сопротивление выглядит бесполезной тратой в моменте, но соглашательство оборачивается большой долгосрочной, накапливающейся издержкой.Это можно пояснить на другом примере, который меня волнует в последние дни. Недавно опубликованный «Медузой»* фичер о Центробанке (блестящий по исполнению, как обычно) оставляет у читателя в голове одну ложную мысль. Идея там в том, что сотрудники ЦБ, оставаясь практически в подполье, стремятся уберечь российскую экономику от еще больших невзгод.Вот это есть полная экономическая неправда. Вообще макроэкономический шок не такая страшная вещь, если не сказать полезная. Макроэкономический шок — это механизм, указывающий на уязвимости и диспропорции в экономике и возвращающий ее к «нормальности». И как показывает опыт, его последствия быстро компенсируются, если он не вызван длительно накапливавшимися диспропорциями.И наоборот, купирование макроэкономического шока в условиях, когда за этим не может последовать «правильная» политика, т.е. направленная на устранение его причин, — это прямой вред и экономике, и благосостоянию граждан. Снижая для участников экономической деятельности масштаб немедленного ущерба, вы принуждаете их адаптироваться к неправильной политике и таким образом увеличиваете их будущие потери и будущие потери экономики. Это и не патриотично, и не профессионально. Потому что вы профессионально обслуживаете плохую экономическую политику. (Об этом, впрочем, писал уже не раз Константин Сонин).И это я не говорю о моральной стороне проблемы. О том, что «хорошая» макроэкономическая политика помогает дольше и больше обстреливать украинские города ракетами и снарядами. Но с каждыми этими ракетами и снарядами там мамы реально лишаются своих детей, и стоят потом оцепенелые, мертвые, но живые на их похоронах.*«Медуза» признана в России «иностранным агентом».