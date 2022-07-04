Подруга Ильи Яшина Ирина Баблоян — о слежке за ней

Чуть больше недели назад ко мне на улице рядом с домом в Хамовниках подошли два человека в форме.— Ирина Арамовна, здравствуйте!— Здравствуйте.— Разрешите ваш мобильный телефон в целях проверки?— В целях проверки чего?— В целях проверки.— В целях проверки пришлите мне бумагу и вызовите куда надо, если в этом есть необходимость.— Ирина Арамовна, хотим вас предупредить. Поменьше общайтесь с экстремистами.Удивительный диалог от начала и до конца. Во-первых, на каких основаниях требуют мобильный телефон?! Во-вторых, советовать мне, с кем общаться.Разберусь как-нибудь сама.Я рассказала Илье Яшину об этом. Предположили, что это сотрудники центра «Э».Через несколько дней Илью задержали, и как наивно я полагала, от меня должны были отстать. Но выходя из дома, я опять увидела этих же мужчин в форме. Они сидели рядом с моим подъездом и единственное, что сказали:— Здравствуйте, Ирина Арамовна.Как я вижу ситуацию, из страны многие, кто активно высказывается, уехали, а звездочки получать надо. Эмоциональное давление, чтобы не расслаблялись, если решили остаться в России.Мы уже стали привыкать к такому давлению и беззаконию (что плохо). На фоне войны все кажется ерундой. Но привыкать к такому нельзя и говорить об этом нужно!