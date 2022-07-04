В Новосибирске разрушили стихийный мемориал Дмитрию Колкеру

В Академгородке Новосибирска уничтожили стихийный мемориал Дмитрию Колкеру. Ученого-лазерщика подозревали в госизмене, сотрудники ФСБ забрали его из больницы, где он получал поддерживающую терапию при четвертой стадии рака.

Telegram-канал «Ненаучный городок» сообщил, что в Академгородке вчера возле памятника академику Валентину Коптюгу появились цветы и фотографии ученых Дмитрия Колкера и Анатолия Маслова. К мемориалу несли цветы, там же была табличка с цитатой из поста сына ученого Максима Колкера: «ФСБ убило моего отца, зная в каком он состоянии, и вытащили его из больницы. Спасибо страна!!!! Они даже не дали попрощаться нашей семье. Черти. Следователь, новосибирский судья и вся государственная машина, надеюсь, вы ответите за свои действия. Вам хватило два дня, чтобы убить человека…. И теперь я и моя семья без отца».

Авторы плаката требовали прекратить уголовное преследование. Анатолий Маслов, второй подозреваемый в госизмене ученый, также находится в СИЗО.

Дело против Дмитрия Колкера возбудили 29 июня. По версии следствия, в 2018 году во время чтения лекций в Китае он якобы раскрыл гостайну. При этом документы для лекций, презентация и приложения были согласованы с сотрудниками ФСБ.

Из больницы его забрали 30 июня, в тот же день суд в Новосибирске арестовал его, и ученого этапировали в Москву.

Как пишет правозащитник Павел Чиков, злокачественные новообразования независимо от их локализации относятся к Перечню тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию под стражей. Но ученого оставили в СИЗО, дома провели обыск.

Адвокат и родственники не смогли попасть к нему, передать лекарства и вступить в дело. Колкера госпитализировали в городскую клиническую больницу №29 Москвы 2 июля. Ночью 3 июля он погиб.