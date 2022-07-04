Россия снимает ограничения на пересечение границы с 15 июля

«Интерфакс» сообщил, что Роспотребнадзор решил снять коронавирусные ограничений, касающихся пересечения российской границы. Новые правила будут действовать с 15 июля.

"Принято решение об отмене с 15 июля 2022 года эпидемически обусловленных временных ограничений на пересечение государственной границы РФ, установленных распоряжениями правительства", — говорится в сообщении.Отмечается, что распоряжения правительства РФ от 16 марта 2020 года №635-р и от 27 марта 2020 года №763-р, которые ограничивали выезд из РФ по земле и по морю, будут признаны утратившими силу. Соответствующий документ будет опубликован дополнительно.

Ограничения на въезд в Россию для иностранных граждан через воздушные и морские пункты пропуска снимут. При въезде автотранспортам гражданам Беларуси не понадобится ПЦР-тест на коронавирус. Для других требования о предоставлении результатов ПЦР-тестирования сохраняются.