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Россия снимает ограничения на пересечение границы с 15 июля

04.07.2022

Возможно, скандал на финской границе, когда в Финляндию не пропустили режиссера Александра Сокурова,  стал тому причиной

«Интерфакс» сообщил, что Роспотребнадзор решил снять коронавирусные ограничений, касающихся пересечения российской границы. Новые правила будут действовать с 15 июля. 

"Принято решение об отмене с 15 июля 2022 года эпидемически обусловленных временных ограничений на пересечение государственной границы РФ, установленных распоряжениями правительства", — говорится в сообщении.
Отмечается, что распоряжения правительства РФ от 16 марта 2020 года №635-р и от 27 марта 2020 года №763-р, которые ограничивали выезд из РФ по земле и по морю, будут признаны утратившими силу. Соответствующий документ будет опубликован дополнительно.

Ограничения на въезд в Россию для иностранных граждан через воздушные и морские пункты пропуска снимут.  При въезде автотранспортам гражданам Беларуси не понадобится ПЦР-тест на коронавирус. Для других требования о предоставлении результатов ПЦР-тестирования сохраняются.


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