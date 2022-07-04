В Украине погиб контрактник из Хакасии

«Сибирь.Реалии»* сообщили о смерти в Украине Дмитрия Чугайнова из поселка Шира в Хакасии. Всего их этого региона известно о 15 погибших.

Журналисты сообщили, что он вышел на пенсию в мае 2022 года, но после заключил контракт. Он погиб в Луганской области 24 июня. Чугайнов в 2018 году участвовал в контртеррористической операции в Ингушетии. У него остались жена и двое детей.

В Минобороны дважды с начала боев в Украине отчитывались о потерях, последний раз 25 марта в ведомстве рассказали о 1 351 погибшем. Журналисты подтвердили имена больше 4 000 погибших военных.

*«Сибирь.Реалии» Минюст России признал иностранным агентом