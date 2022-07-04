Американская MSD прекращает поставки в РФ нескольких типов вакцин

Как сообщил «Коммерсант», поставки в Россию вакцин от ветряной оспы, краснухи, кори и паротита прекращает американская компания MSD. Некоторые поставки ранее сократили Eli Lilly, GSK, AbbVie. Однако продажи препаратов, не имеющих аналогов, продолжатся.

По информации издания, несколько участников рынка получили от контрагентов письмо с уведомлением о прекращении поставок в Россию вакцин от ветряной оспы («Варивакс»), а также от кори, краснухи и паротита (М-М-Р II).

Соучредитель АНО «Коллективный иммунитет» Антонина Обласова, подтвердившая информацию, поясняет, что по закону MSD сможет прекратить поставки только через год с момента уведомления Минздрава о таких планах. В министерстве на запрос журналистов не ответили.

MSD в 2019 году локализовала производство вакцин от ветряной оспы, ротавирусной инфекции («Ротатек») и вируса папилломы человека («Гардасил») на площадке «Форта» (принадлежит «Нацимбио»). В «Нацимбио» сообщили, что работа с MSD по проекту остановлена, а освободившиеся мощности задействованы под производство сезонных вакцин.

От MSD в России продается около 25 лекарственных средств. В компании не исключили, что часть поставок в этом сегменте также сократится, если есть российские аналоги. По 11 препаратам, имеющим аналоги, доля MSD в 2021 году составляла менее 50% в денежном выражении. В этом списке лекарства от онкологических заболеваний, ревматоидного артрита, антибиотики.

Продажи «Варивакса», производимого MSD, в 2021 году в госсегменте и в рознице составили 162,8 млн рублей или 19,8% от общего объема поставок этой вакцины, а М-М-Р II — 14 млн руб. (1,5%). В России есть аналоги этих вакцин.