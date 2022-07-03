130-й день боев: главное

Минобороны сообщило об обстреле Белгорода и Курска со стороны Украины кассетными боеприпасами. В Курской области ПВО сбили беспилотники, пострадавших нет. В Белгороде погибли четыре человека, еще три — пропали без вести. Поврежден 21 многоквартирный дом и больше 40 частных домов, пять из них полностью сгорели. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала удары по российским городам: «Цель Киевского режима — нанесение ударов неуправляемым оружием по жилым кварталам городов. Так происходит уже не в первый раз. Мы понимаем, что эти действия режима в Киеве не просто согласованы с его западными кураторами, а скорее всего подсказаны ими. Делается это для того, чтобы подтолкнуть нас к нанесению ответных ударов подобного рода, а потом ещё больше раскручивать антироссийскую истерию. Мы до сих пор воздерживаемся от таких шагов, но будем очень внимательно следить за развитием ситуации. Тем, кто действует подобным образом, следует знать, что в случае продолжения провокаций им не поздоровится».

Сенатор Совфеда от Крыма Ольга Ковитиди сказала «РГ»: «От политики экономического сдерживания коллективный Запад, управляющий Украиной, перешел к открытой агрессии против России».

Минобороны рассказало, что удар произвели ракетами «Точка-У». Военные эксперты определили, что в один и домов попала часть другого боеприпаса — «Панцирь-М». В военном ведомстве сообщили, что эти боеприпасы использовались в ПВО. Поэтому один из блоков ракеты действительно остался в многоэтажке. Но в Минобороны добавили, что он не мог взорваться.

Министр обороны России Сергей Шойгу отчитался Владимиру Путину об освобождении Луганской Народной Республики.

«В результате успешных боевых действий Вооруженными Силами Российской Федерации совместно с подразделениями Народной милиции Луганской Народной Республики установлен полный контроль над городом Лисичанск и рядом близлежащих населенных пунктов, наиболее крупные из которых Белогоровка, Новодружеск, Малорязанцево и Белая Гора. Общая площадь освобожденных за последние сутки территорий составила 182 квадратных километра», — доложили в ведомстве

«Интерфакс-Украина» сообщила, что при массированном обстреле Славянска погибли шесть человек, в том числе ребенок, еще 15 ранены. Об этом рассказал глава военно-гражданской администрации Славянска Вадим Лях.

«Пострадали разные микрорайоны: Артема, Железнодорожный, Северный, Машмет, Мясокомбинат... Разрушения в жилом секторе и на коммунальных предприятиях – АТП, троллейбусном управлении, фильтровальной станции», — сообщил глава Лях.

Агентство dpa сообщило, что в Мелитополе на юге Украины за ночь были десятки взрывов. Одна из четырех российских военных баз подверглась нападению, заявил в воскресенье украинский мэр города Иван Федоров.

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о попытках атак со стороны Украины. Он пригрозил начать «ответные» военные действия. Об этом сообщает BELTA. По словам Лукашенко, с территории Украины пытались нанести удары по военным объектам страны «три дня назад, может, чуть больше». Все ракеты удалось сбить.

«Мы будем воевать только в одном случае — если вы переступите последний метр нашей земли и вторгнетесь на нашу землю. Если вы будете убивать наших людей, мы ответим», — сказал Лукашенко.

По его словам, Киев планирует атаки на Гомель, аэродромы в Лунинце, Бресте, и по Мозырскому нефтеперерабатывающему заводу.

Как сообщает «Вот так», во Львове создают штабы обороны на случай атаки со стороны Беларуси. В добровольческие отряды войдут работники городского совета и коммунальных предприятий.

Об угрозе нападения со стороны Беларуси говорили ГУР Минобороны Украины 1 июля. Однако пока это маловероятно, добавили в разведке.

Разведка Британии считает, что Россия готова фальсифицировать итоги референдума в Херсонской области, который намечен на осень 2022 года.

Это должно узаконить контроль над регионом. Игорь Колыхаев, избранный мэр города Херсона, был арестован 28 июня. Вероятнее всего, это попытка подавить украинскую оппозицию. Однако широкомасштабное вооруженное и мирное сопротивление в задних украинских регионах продолжается.

Институт изучения войны (ISW) сообщил, что украинские силы, вероятно, преднамеренно вышли из Лисичанска. Геолоцированные кадры показывают, что российские войска небрежно ходят по северным и юго-восточным кварталам Лисичанска. Это может говорить о том, что украинских сил мало или совсем нет в городе. Украина официально не объявляла о выводе войск, но и не сообщала об обороне. Министр внутренних дел Украины Вадим Денисенко заметил, что российские войска имеют «высокую вероятность» захвата Лисичанска, но им будет трудно продвигаться в Донецкой области мимо Славянска и Краматорска.

После Лисичанска российские войска, скорее всего, нанесут удар по украинским позициям в Северске, а затем повернут к Славянску и Бахмуту. Отвод украинских войск к Северску позволит им снизить риск немедленного окружения.

В Минобороны России заявили, что 2 июля начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов проинспектировал группировку российских войск в Украине. Однако не было никаких видеозаписей предполагаемой инспекции Герасимовым российских войск. Это сообщение, вероятно, должно было опровергнуть слухи о том, что Герасимов был отстранен от должности в рамках проводимой Кремлем чистки высокопоставленного российского военного руководства из-за неудач России на Украине. В Минобороне назвали подобную информацию «фейком».