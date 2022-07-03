Минобороны России опровергло удар по Белгороду со стороны России

Минобороны назвали фейком утверждение о том, что российские войска сами обстреляли Белгород. Однако на фото, распространенных советником главы МВД Украины, действительно был разгонный блок ЗРК «Панцирь».

В Минобороны сообщили, что «Панцирь» используется в ПВО.

«Однако разгонный блок не взрывоопасен и является пустой «болванкой». Такая ракета взрывается в воздухе, когда сбивает цель, после чего ее боевая часть падает на землю», — сообщили в Минобороны.

Сегодня после обстрела Белгорода погибли четыре человека, среди которых трое — граждан Украины. Четыре человек получили ранения, среди них один ребенок. Больше 50 домов получили разрушения.