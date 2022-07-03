Протокол о пропаганде экстремистской символики завели на московского депутата

Нодари Хананашвили член совета депутатов МО Академический сообщил, что в отношении него возбудили административное дело о пропаганде символики экстремистской организации (ч.1 ст.20.3 КоАП РФ).

По мнению депутата Хананашвили, дело против него сфабриковано: таким образом его пытаются снять с муниципальных выборов. Основанием стал репост изображения яйца на Пасху в мае 2021 года.

Под предвыборные чистки попали и другие политики. Правозащитники сообщали о нескольких таких делах: применяемая статья не дает участвовать в выборах в течение одного года. Пока известно о пяти подобных делах: во всех случаях они возбуждаются по ст.20.3 КоАП (публичная демонстрация запрещенной символики, вероятнее всего — «Умного голосования»). Это дает право отстранить кандидатов от участия в выборах на год