Шойгу: установлен полный контроль над Луганской областью

Минобороны опубликовало доклад министра обороны России Сергея Шойгу. Он доложил Владимиру Путину об освобождении Луганской Народной Республики.

«В результате успешных боевых действий Вооруженными Силами Российской Федерации совместно с подразделениями Народной милиции Луганской Народной Республики установлен полный контроль над городом Лисичанск и рядом близлежащих населенных пунктов, наиболее крупные из которых Белогоровка, Новодружеск, Малорязанцево и Белая Гора. Общая площадь освобожденных за последние сутки территорий составила 182 квадратных километра», — сообщили в ведомстве.