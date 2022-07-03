Россия заявляет о взятии Лисичанска, Украина это опровергает

Российские силы усилили наступление на Лисичанск. Украина это отрицает. Как пишет The Guardian, взятие Лисичанска может стать одной из побед Путина: вся Луганская область окажется под контролем российских сил. Но Украина опровергла эти сообщения.

О том, что Лисичанск полностью окружен, сообщил ТАСС офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. Он сказал, что в субботу «красное знамя с серпом и молотом» установили на здании администрации Лисичанска.

Официальный представитель Нацгвардии Украины Руслан Музычук заявил украинскому телевидению, что, хотя из всех фронтов «ситуация в Лисичанске была самой сложной, сам город не окружен и контролируется украинскими силами».

Губернатор Луганской области Сергей Гайдай писал, что в городе сложна ситуация, российские силы увеличили плотность обстрелов. Однако бои за этот город продолжаются.