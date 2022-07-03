На выпускницу Петербургского колледжа написали донос за протестную акцию

DOXA сообщила, что на выпускницу Петербургского колледжа технологий, моделирования и управления написали донос. Во время вручения дипломов она вышла на сцену с плакатом «Нет войны!». После этого куратор донес на нее.

Куратор сообщил в учебном чате, что «сделал, что мог», чтобы на омрачить выдачу дипломов.

«Разговор с тобой только начинается. Но хочется верить, что уже без моего участия. Сообщи мне о рождении и месте проживания», — написал он выпускнице в личные сообщения.

Сама девушка сообщила, что провела акцию спонтанно, до последнего она точно не была уверена, что поднимет плакат.

«Перед выходом напролом я зашла в инстаграм новости проверить, увидела про обстрел в Одесской области, и как-то перекрыло с этим. Вторая половинка тоже из Украины, я не могу молчать про нормальное. Мне кажется, что возникнет несправедливость по отношению к ним, особенно, что каждый раз страшно в новостях видеть знакомые города», — прокомментировала акцию девушка.