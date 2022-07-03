Три человека погибли при обстреле Белгорода

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ночью в Белгороде сработала система ПВО. Повреждено около 50 домов, три человека погибли.

Несколько домов горели по улицам Маяковского, Мичурина, Чумичова, Попова и Павлова, еще 39 частных жилых домов по улицам Маяковского, Попова, Павлова разрушено частично, а 5 полностью.

По последним данным, погибло трое жителей, пострадало четыре человека, двое в больнице: мужчина и ребенок 10 лет. Мужчина в тяжёлом состоянии. Двое людей осмотрены на месте.