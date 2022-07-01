128-й день боев: главное

Ночью 1 июля обстреляли курортное село Сергеевку в Одесской области. Ракета попала в девятиэтажку и базу отдыха. Погиб 21 человек, в том числе один ребенок. В жилом доме 16 погибших, 5 — на базе отдыха. Госпитализировано 39 человек.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отверг обвинения в обстреле российскими войсками Одесской области.

«Я хочу вам еще раз напомнить слова президента и главнокомандующего РФ о том, что вооруженные силы Российской Федерации в ходе специальной военной операции не работают по гражданским целям и гражданской инфраструктуре», — цитирует Пескова «Коммерсант»‎.

BBC пишет, что очевидцы слышали три взрыва. От базы отдыха больше ничего не осталось. В момент удара на ней было мало отдыхающих: люди не остаются здесь на ночь. «От взрыва разбились стекла и двери, а потом прогремел еще один взрыв»‎, — добавила еще одна очевидица.

В торговом центре «Амстор»‎ в Кременчуге погибли 19 человек, спасатели разобрали практически все завалы. Пострадали 62 человека, 26 находятся в больницах. Также в ГСЧС Украины сообщили, что нашли 28 фрагментов тел. Завалы разобраны на 88%.

«Медиазона»‎*, BBC и волонтеры подтвердили гибель в Украине 4 238 российских военнослужащих. Журналисты подчеркивают, что это не отражает реальный уровень потерь: учтены только публичные сообщения о погибших и похоронах. За последние недели стало меньше сообщений о гибели десантников и офицеров. В конце апреля каждое четвертое сообщение было о гибели офицеров, а сейчас — каждое шестое.

Минобороны последний раз опубликовало данные о потерях 25 марта: погибшими были признаны 1 351 человека.

Минобороны России в ежедневной сводке сообщило о том, что силы России и ЛДНР продолжают наступление на Лисичанск. За три дня взяты нефтеперерабатывающий завод, шахта Матросская, Желатиновый завод, населенный пункт Тополевка.

«Союзные силы вышли непосредственно к Лисичанску. Украинская армия в данном районе несет большие потери. Неудачи ВСУ на поле боя провоцируют рост количества дезертиров и уклоняющихся от участия в боевых действиях», — добавили в ведомстве.

В районе Крымского моста очевидцы сообщили о столбах дыма. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что задымление в районе Крымского моста — это учения.

«Правоохранительные органы проводят учения в районе этого стратегического объекта. Так совпало, что в это же время на мосту произошло ДТП. Никакой опасности ни для моста, ни для людей, ни для Крыма нет. Ситуация контролируется на месте представителями силовых структур»‎, — сказал Аксенов.

Разведка Британии сообщила, что украинские удары по острову Змеиный усилились в последние недели.

Остров был захвачен 24 февраля, он расположен вдоль основных морских путей в Одессу и прилегающие к ней порты. ВСУ за последние несколько недель нанесли удары по российскому гарнизону с применением ракет и беспилотников. Кроме того, он использовал противокорабельные ракеты, чтобы остановить российские военные корабли, пытающиеся пополнить запасы на острове.

Россия, скорее всего, ушла со Змеиного острова из-за изоляции гарнизона и его растущей уязвимости для украинских ударов, а не в качестве «жеста доброй воли», как она утверждает.

Институт изучения войны (ISW): российские войска отступили со Змеиного после украинской ракетно-артиллерийской кампании. Вывод российских войск с острова ослабит давление у побережья Украины за счет удаления с острова российских систем ПВО и ПКР.

Но само по себе отступление не положит конец морской блокаде, поскольку российские силы имеют доступ к наземным противокорабельным системам в Крыму и на западе Херсонской области, которые по-прежнему могут нацеливаться на украинские грузы и использовать оставшиеся корабли в Черном море.

В Чечне заявляют о формировании новых батальонов. 29 июня лидер Чечни Рамзан Кадыров объявил, что еще один батальон специального назначения «Ахмат» — батальон «Восток (восток) — Ахмат» успешно сформирован и вскоре переместится в пункт постоянной дислокации и начнет боевую службу. Всего Кадыров обещал о планах сформировать четыре новых батальона специального назначения «Ахмат», а в начале этой недели объявил о формировании батальона «Запад (запад) — Ахмат».

*«Медиазону»‎ Минюст России признал иностранным агентом