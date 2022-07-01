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#Новости

128-й день боев: главное

01.07.2022

Кремль отрицает удар по Одесской области
В Кременчуге погибли 19 человек
«Медиазона»‎* подтвердила 4238 погибших в Украине российских военных
Минобороны России сообщили о выходе к Лисичанску
В районе Крымского моста заметили дым
Разведка Британии: Украина усиливала удары по Змеиному
ISW подтверждает ракетный удар Украины по гарнизону на Змеином

  • Ночью 1 июля обстреляли курортное село Сергеевку в Одесской области. Ракета попала в девятиэтажку и базу отдыха. Погиб 21 человек, в том числе один ребенок. В жилом доме 16 погибших, 5 — на базе отдыха. Госпитализировано 39 человек.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отверг обвинения в обстреле российскими войсками Одесской области. 

«Я хочу вам еще раз напомнить слова президента и главнокомандующего РФ о том, что вооруженные силы Российской Федерации в ходе специальной военной операции не работают по гражданским целям и гражданской инфраструктуре», — цитирует Пескова «Коммерсант»‎. 

BBC пишет, что очевидцы слышали три взрыва. От базы отдыха больше ничего не осталось. В момент удара на ней было мало отдыхающих: люди не остаются здесь на ночь. «От взрыва разбились стекла и двери, а потом прогремел еще один взрыв»‎, — добавила еще одна очевидица. 

  • В торговом центре «Амстор»‎ в Кременчуге погибли 19 человек, спасатели разобрали практически все завалы. Пострадали 62 человека, 26 находятся в больницах. Также в ГСЧС Украины сообщили, что нашли 28 фрагментов тел. Завалы разобраны на 88%. 

  • «Медиазона»‎*, BBC и волонтеры подтвердили гибель в Украине 4 238 российских военнослужащих. Журналисты подчеркивают, что это не отражает реальный уровень потерь: учтены только публичные сообщения о погибших и похоронах. За последние недели стало меньше сообщений о гибели десантников и офицеров. В конце апреля каждое четвертое сообщение было о гибели офицеров, а сейчас — каждое шестое.

Минобороны последний раз опубликовало данные о потерях 25 марта: погибшими были признаны 1 351 человека.

  • Минобороны России в ежедневной сводке сообщило о том, что силы России и ЛДНР продолжают наступление на Лисичанск. За три дня взяты нефтеперерабатывающий завод, шахта Матросская, Желатиновый завод, населенный пункт Тополевка.

«Союзные силы вышли непосредственно к Лисичанску. Украинская армия в данном районе несет большие потери. Неудачи ВСУ на поле боя провоцируют рост количества дезертиров и уклоняющихся от участия в боевых действиях», — добавили в ведомстве.

  •  В районе Крымского моста очевидцы сообщили о столбах дыма. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что задымление в районе Крымского моста — это учения. 

«Правоохранительные органы проводят учения в районе этого стратегического объекта. Так совпало, что в это же  время на мосту произошло ДТП.  Никакой опасности ни для моста, ни для людей, ни для Крыма нет. Ситуация контролируется на месте представителями силовых структур»‎, — сказал Аксенов. 

  • Разведка Британии сообщила, что украинские удары по острову Змеиный усилились в последние недели. 

Остров был захвачен 24 февраля, он расположен вдоль основных морских путей в Одессу и прилегающие к ней порты. ВСУ за последние несколько недель нанесли удары по российскому гарнизону с применением ракет и беспилотников. Кроме того, он использовал противокорабельные ракеты, чтобы остановить российские военные корабли, пытающиеся пополнить запасы на острове.

Россия, скорее всего, ушла со Змеиного острова из-за изоляции гарнизона и его растущей уязвимости для украинских ударов, а не в качестве «жеста доброй воли», как она утверждает.

  • Институт изучения войны (ISW): российские войска отступили со Змеиного после украинской ракетно-артиллерийской кампании. Вывод российских войск с острова ослабит давление у побережья Украины за счет удаления с острова российских систем ПВО и ПКР. 

Но само по себе отступление не положит конец морской блокаде, поскольку российские силы имеют доступ к наземным противокорабельным системам в Крыму и на западе Херсонской области, которые по-прежнему могут нацеливаться на украинские грузы и использовать оставшиеся корабли в Черном море. 

В Чечне заявляют о формировании новых батальонов. 29 июня лидер Чечни Рамзан Кадыров объявил, что еще один батальон специального назначения «Ахмат» — батальон «Восток (восток) — Ахмат» успешно сформирован и вскоре переместится в пункт постоянной дислокации и начнет боевую службу. Всего Кадыров обещал о планах сформировать четыре новых батальона специального назначения «Ахмат», а в начале этой недели объявил о формировании батальона «Запад (запад) — Ахмат».



*«Медиазону»‎ Минюст России признал иностранным агентом 

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