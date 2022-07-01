Путин: Запад подталкивает на сближение с Беларусью

Президент России Владимир Путин выступил на Форуме регионов России и Беларуси в Гродно. Он сказал, что санкции и политика Запада подталкивают на «объединительные процессы» двух стран. Так, по мнению Путина, проще будет минимизировать ущерб от санкций

«Беспрецедентное политическое и санкционное давление со стороны так называемого коллективного Запада подталкивает нас к тому, чтобы ускорить объединительные процессы», — сказал Путин.

Он начал с говорил о развитии Союзного государства, экономических, культурных и других связей, которые укрепляются в последнее время. В будущем Россия поддержит инвестиционные программы Беларуси, расширит взаимодействие в высокотехнологичной сфере, производстве сельхозпродукции и удобрений.