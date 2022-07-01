Госдума планирует утвердить переработки, ночные смены при «спецоперации»

Правительство России внесло в Госдуму поправки в несколько законов. Парламентарии планируют запретить организациям отказываться от реализации госконтрактов во время проведения «спецоперации», а россиянам закрепить ненормированный рабочий день и ночные смены.

Поправки касаются «вопросов обеспечения Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований и органов при проведении контртеррористических и иных операций за пределами России». В закон «Об обороне» хотят добавить полномочия правительству России по введению специальных мер в сфере экономики, временное расконсервирование мобилизационных мощностей, разбронирование госрезерва.

Закон предусматривает и «установление особенностей правового регулирования» трудовых отношений. Речь может идти о переработках, работе в ночное время, выходные и праздничные дни, а также о предоставлении ежегодных оплачиваемых отпусков.

Юрлицам «независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности» хотят запретить отказываться от заключения госконтрактов или выполнении гособоронзаказа, если речь идет о товарах, работах или услугах, необходимых для обеспечения проведения операций за рубежом.