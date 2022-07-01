Эрдоган пытается договориться о телефонных переговорах с Зеленским и Путиным

«Ведомости» сообщили, что Турция планирует договориться о переговорах с президентами России Владимиром Путиным и Украины Владимиром Зеленским. Стороны могут обсудить перевозки украинской сельхозпродукции.

Об этом сообщил президент Турции Реджеп Эрдоган. По его словам, есть страны, у которых проблемы с продовольствием, а Анкара планирует помочь в этом.

Для этого готовы 20 турецких кораблей в Черном море. Но дальнейшие шаги определяют после решения Путина и Зеленского.

Россия неоднократно говорила, что не препятствует вывозу украинского зерна. Вывод войск с острова Змеиный, в частности, в Минобороны объяснили «шагом доброй воли», после которого Киев не сможет обвинить Россию в блокировании украинской продукции.