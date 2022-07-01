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#Новости

Эрдоган пытается договориться о телефонных переговорах с Зеленским и Путиным

01.07.2022

Переговоры планируют посвятить вывозу украинской сельхозпродукции

«Ведомости» сообщили, что Турция планирует договориться о переговорах с президентами России Владимиром Путиным и Украины Владимиром Зеленским. Стороны могут обсудить перевозки украинской сельхозпродукции. 

Об этом сообщил президент Турции Реджеп Эрдоган. По его словам, есть страны, у которых проблемы с продовольствием, а Анкара планирует помочь в этом. 

Для этого готовы 20 турецких кораблей в Черном море. Но дальнейшие шаги определяют после решения Путина и Зеленского. 

Россия неоднократно говорила, что не препятствует вывозу украинского зерна. Вывод войск с острова Змеиный, в частности, в Минобороны объяснили «шагом доброй воли», после которого Киев не сможет обвинить Россию в блокировании украинской продукции. 



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