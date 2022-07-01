«Медиазона»*: в Украине погибли 4238 российских солдат

«Медиазона»* совместно с BBC и волонтерами подтвердили гибель в Украине 4238 российских военнослужащих. Журналисты подчеркивают, что это не отражает реальный уровень потерь: учтены только публичные сообщения о погибших и похоронах.

Минобороны последний раз опубликовало данные о потерях 25 марта: погибшими были признаны 1 351 человека.

Журналисты по публичным сообщением нашли имена 4238 погибших к 1 июля. За последние недели стало меньше сообщений о гибели десантников и офицеров. В конце апреля каждое четвертое сообщение было о гибели офицеров, а сейчас — каждое шестое.

Много погибших среди мотострелков и добровольцев. За последние две недели подтвердилась смерть еще 10 военных пилотов.

На острове Змеиный, где Минобороны назвало фейком атаку ВСУ, но вывело гарнизон, погибли как минимум семерых военнослужащих. Однако о месте смерти военных сообщают не всегда. Например, в случае с крейсером «Москва», число подтвержденных погибших в 2,5 раза меньше — всего 15 человек.

*«Медиазону» Минюст России признал иностранным агентом