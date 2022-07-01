Леонид Невзлин – об аресте Владимира Мау и о сислибах

Задержали ректора РАНХиГС Владимира Мау. Близкого соратника Егора Гайдара в 90-е годы. Одного из столпов «системного либерализма» – этой попытки все последние 20 лет приукрасить и облагородить чекистский режим Владимира Путина.

Владимир Мау за счет своей «гайдаровской» репутации довольно успешно привлекал специалистов, которые укрепляли чекистскую вертикаль, кто-то сознательно, а кто-то - «выполняя профессиональный долг». Однако жизнь показала: знания без совести служат злу. И умножают зло. Мау вменяют хищения в особо крупном размере. Что ж, человек помогал строить систему, позволяющую в любой момент схватить любого, занимающегося хозяйственной деятельностью. Сегодня эта система сожрала одного своих из соавторов. Который так и не понял ничего. 6 марта подпись Мау появилась под позорным письмом ректоров в поддержку войны. Знаю людей, для которых это стало пощечиной – общему прошлому, а когда-то и общим прошлым идеалам. Но прежде всего, Мау дал пощечину себе самому. И теперь ему только и остается повторять: «товарищ Путин, произошла чудовищная ошибка»...

Интересно, все они не читали Гайдара «Государство и эволюция», где Егор предсказал именно такой путь развития? Те ещё гайдаровцы. Если Егор их видит сверху, поди, смеется саркастически над этими сислибами.

Скоро к ним, таким прекрасным профессорам, придут - к каждому по отдельности - и заставят в индивидуальном порядке подписать письмо в поддержку войны. Не зря же Володин с этой идеей носится. Вот интересно, что они будут делать.

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