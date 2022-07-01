Минобороны сообщило о выходе войск к Лисичанску

Минобороны России в ежедневной сводке сообщило о том, что силы России и ЛДНР продолжают наступление на Лисичанск. За три дня взяты нефтеперерабатывающий завод, шахта Матросская, Желатиновый завод, населенный пункт Тополевка.

«Союзные силы вышли непосредственно к Лисичанску. Украинская армия в данном районе несет большие потери. Неудачи ВСУ на поле боя провоцируют рост количества дезертиров и уклоняющихся от участия в боевых действиях», — добавили в ведомстве.

Вчера журналисты проанализировали сводки Минобороны. Выяснилось, что в российском ведомстве не всегда сходились данные о числе уничтоженной украинской техники. Были также случаи, когда Минобороны сообщало о взятии населённых пунктов, которые оказались нежилыми или не существовали в указанных областях. О выходе к Лисичанску сообщали вчера и в Институте изучения войны.