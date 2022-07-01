Песков: национализация «Сахалин-1» — не тенденция

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что национализация оператора «Сахалин-2» — не тенденция. По данным «Коммерсанта», он исключил снижение поставок газа из-за смены оператора.

Песков сказал, что «указ по «Сахалину-2» не станет примером для национализации компаний с иностранным участием». Он уточнил, что каждый случай будет рассматриваться отдельно.

Президент России Владимир Путин в четверг подписал указ о применении специальных экономических мер в сфере топливно-энергетического комплекса в связи с «недружественными действиями» некоторых стран. Оператора «Сахалин-2» заменят на российское юрлицо, а имущество Sakhalin Energy будет передано в собственность России.