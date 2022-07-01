Самолетов в России хватит на 3-4 года

Специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, сказал, что запасов самолетной техники в России хватит на 3-4 года. Информацию передало ТАСС. Две авиакомпании при этом прост Минтранс вернуть иностранные самолеты.

После введения санкций в отношении российской авиации из-за боев в Украине, российские авиакомпании должны были вернуть иностранные суда. Часть бортов задерживали за рубежом из-за санкций. По данным ТАСС, почти 80 самолетов российских авиакомпаний задержаны за рубежом.

Компании S7 Airlines и Airbridgecargo (входит в ГК «Волга-Днепр») просят Министерство транспорта разрешить вернуть часть своих самолетов лизингодателям. Как сообщил «Коммерсант», соответствующее письмо перевозчики направили еще в апреле, но пока в министерстве не дали ответа.

S7 Airlines планирует вернуть два Boeing 737-8 МАХ из-за «отсутствия сертификата типа в РФ и, соответственно, невозможности его эксплуатации». Airbridgecargo хочет вывезти 14 из 16 грузовых Boeing 747. В будущем от части самолетов может отказаться и Red Wings. Источники издания считают, что долгое рассмотрение заявок компаний Минтрансом говорит о «негласном запрете на возврат самолетов»: только после одобрения правительства их можно вывести. При этом для российского рынка сейчас эти самолеты избыточные.