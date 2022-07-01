Акционеры «Мечела» решили не выплачивать дивиденды по итогам 2021 года

«Коммерсант» сообщил, что акционеры «Мечела» решили оставить нераспределенной прибыль по результатам отчетного 2021 года. Прибыль составила 466,83 млн рублей. Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям решено не объявлять и не выплачивать.

Вчера решение не выплачивать дивиденды объявили акционеры компаний «Россети», «ГАЗ», Сбербанк и «Газпром». Их акции начали резко дешеветь.

Помимо этого, обвалились котировки всего российского фондового рынка. Только по итогам вчерашнего дня индекс Московской биржи потерял более 7%, вернувшись к значениям конца апреля.