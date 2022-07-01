Ученого с четвертой степенью рака отправили в СИЗО по подозрению в госизмене

В Новосибирске заведующего лабораторией квантовых оптических технологий Новосибирского госуниверситета Дмитрия Колкера арестовали по подозрению в госизмене, пишет «Интерфакс». Суд отправил его в СИЗО на время следствия, до 29 августа. У Колкера последняя стадия рака, его дочь сказала, что он был буквально при смерти.

По данным «Тайги.Инфо» ученого обвинили в том, что он предоставил Китаю данные, содержащие государственную тайну. С лекциями в Китае он действительно выступал, но его выступления завершились в специальных отделениях. По слова сына ученого Максима Колкера, с ним всегда был сотрудник ФСБ. Он также летал с ним в Китай, запрещал говорить по-английски. Он рассказал, что отца забрали около семи утра из частной клиники.

Дочь Колкера писала, что у отца четвертая стадия рака поджелудочной железы. Химиотерапия ему не помогла, он находится на поддерживающей терапии.

«Четвертая стадия рака поджелудочной — это приговор. Но встретить этот приговор не дома, а в стенах СИЗО без должной медицинской помощи - это худшее, что может произойти с человеком. Он не может сейчас самостоятельно питаться, организм не принимает пищу. Хочу отметить, что у нас есть задокументированное постановление о том, что он принимал барбитураты. Все показания, данные под психотропными веществами, не имеют юридической силы. Нам остаётся молиться о том, что ему будет оказана медицинская помощь, а мы, семья, ещё сможем увидеться с ним, чтобы достойно проводить в мир иной», — написала Алина Миронова в соцсети.

Сегодня Советский районный суд Новосибирска избрал Дмитрию Колкеру меру пресечения. Он должен до 29 августа находится в СИЗО «Лефортово».