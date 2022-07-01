Австралия ввела санкции против Кабаевой

Правительство Австралии расширило санкционный список против России. Как пишет «Коммерсант», ограничения ввели для 16 человек, среди которых Алина Кабаева, которую называют матерью детей Путина.

Ограничения на въезд, заморозка активов и запрет на ведение бизнеса с гражданами Австралии коснулись министров сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, транспорта Виталия Савельева, строительства и ЖКХ Ирека Файзуллина, уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

Под санкции попали также президент НПФ «Газфонд» Юрий Шамалов, бизнесмены Александр Плехов и Игорь Путин, зампред правления «Согаза» Михаил Путин, председатель совета директоров группа компаний МРТ Роман Путин.

Ранее Австралия ввела санкции против гендиректора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселева, гендиректора RT Алексея Николова, президента Владимира Путина и вооруженных сил России.