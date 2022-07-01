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#Новости

После удара по Одесской области погибли 18 человек

01.07.2022

Ракета попала в девятиэтажку и здание базы отдыха

«Новая газета. Европа» собщила, что после ракетного удара по Одессе погибли по меньшей мере 18 человек, среди них двое детей. Ранен 31 человек, среди которых ребенок и беременная женщина. 

Об обстреле ВСУ сообщили, что удары по Одесской области нанесли противокорабельными ракетами Х-22, запущенными самолетами с Черного моря. 

Одна из ракет попала в девятиэтажный дом в селе Сергеевка Белгород-Днестровского района, еще две ракеты попали в здание базы отдыха. Жилой дом частично разрушен, из-под завалов удалось достать семь человек, включая троих детей. 



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