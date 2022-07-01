После удара по Одесской области погибли 18 человек

«Новая газета. Европа» собщила, что после ракетного удара по Одессе погибли по меньшей мере 18 человек, среди них двое детей. Ранен 31 человек, среди которых ребенок и беременная женщина.

Об обстреле ВСУ сообщили, что удары по Одесской области нанесли противокорабельными ракетами Х-22, запущенными самолетами с Черного моря.

Одна из ракет попала в девятиэтажный дом в селе Сергеевка Белгород-Днестровского района, еще две ракеты попали в здание базы отдыха. Жилой дом частично разрушен, из-под завалов удалось достать семь человек, включая троих детей.