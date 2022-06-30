Владимиру Мау избрали меру пресечения

Ректор РАНХиГС и член совета директоров «Газпрома» Владимир Мау отправлен под домашний арест до 7 августа. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Он не признал вину во врем допросов. Он также ходатайствовал об освобождении под залог, но суд отказал ему в этом, пишет «Вот Так».

Мау задержали сегодня днем. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Суд отправил его под домашний арест до 7 августа. Заседание прошло в Тверском суде.

В МВД сообщили, что Мау проходит обвиняемым по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере, ранее возбужденному в отношении бывшего заместителя министра просвещения Российской Федерации Марины Раковой, директора Института общественных наук РАНХиГС, ректора ОАО «Московская высшая школа социальных и экономических наук» Сергея Зуева. В суде выяснилось, что показания на Мау дала Марина Ракова и другой фигурант так называемого «дела Шанинки» Спицын.

Во время домашнего ареста следствие установило для обвиняемого запрет на использование средств связи и интернета.

Обвиняемый предлагал предоставить залог в 21 млн рублей. Суд в этом ходатайстве отказал. Следствие посчитало, что он может уехать в Турцию 2 июля и уже приобрёл билеты. Его дети и жена находятся там