127-й день боев: главное

Сегодня утром Минобороны заявило о том, что российские военные покинули остров Змеиный. В ведомстве назвали это шагом доброй воли, чтобы Киев больше не мог использовать расположение российских военных на острове для обвинений России в блокаде украинского зерна. Теперь, добавили в Минобороны, Украина должна разминировать порты и акваторию.

Оперативное командование «Юг» при этом рассказало о том, что по острову нанесли удар. В подтверждение была опубликована фотография, на которой над островом виднелись столбы дыма. В Минобороны опровергли атаку, а дым назвали остаточным после взрыва боеприпасов.

Остров Змеиный российские войска заняли в самом начале боев: 28 февраля Минобороны сообщило, что находившиеся на острове украинские военные взяты в плен.

Путин на Каспийском саммите сказал, что теракта в Кременчуге не было.

«Да нет там никакого теракта. Я знаю, и мы много раз это говорили, показывали это, с беспилотников видно, когда размещают оружие, комплексы РСЗО, артиллерию, тяжелую технику вообще в жилых кварталах, еще где-то. Просто так «по полям» у нас никто не стреляет», — сказал президент.

Удар по торговому центру в Кременчуге нанесли 27 июня. Известно о 18 погибших, 65 раненых и 21 пропавшем без вести. Минобороны говорило о том, что целью были ангары с западным оружием.

Команда Amnesty International опубликовала исследование удара по драмтеатру в Мариуполе. Опросы выживших, данные радаров, спутниковые снимки показали, что атака была умышленной.

«Многие люди были ранены и убиты во время этого безжалостного нападения. Очевидно, что их гибель стала результатом того, что российские войска намеренно обстреливали мирных украинских граждан», — заявила генеральный секретарь Amnesty International Агнесса Калламард.

В драмтеатре погибли 12 человек. Ранее говорили о 300 жертвах, а журналисты Associated Press после собственного расследования заявили о 600 погибших.

Команда «Проекта»* проанализировала сводки Минобороны. Выяснилось, что в российском ведомстве сообщили об уничтожении украинской техники в большем объеме, чем она была у страны до начала боев, и даже после поставок от союзников. Были также случаи, когда Минобороны сообщало о взятии населённых пунктов, которые оказались нежилыми или не существовали в указанных областях.

ООН подтвердила убийства 248 мирных жителей «предположительно российскими военными» в 30 населенных пунктах. Эксперты миссии подтвердили также похищения гражданских, которые в большинстве случаев подвергались пыткам и также были убиты. В Буче подтвердилось 50 убийств, но не все тела еще эксгумированы и идентифицированы.

Задокументированы также случаи сексуального насилия: 108 возможных случаев, из которых 78 изнасилований. Подтвердить удалось 23 из них удалось.

Минобороны России подтвердило обмен пленными, который состоялся 29 июня. В Россию вернулось 144 человека, столько же в Украину. У большинства пленных тяжкие телесные повреждения. Об этом же вчера сообщала украинская сторона.

The New York Times пишет, что президент России Владимир Путин по-прежнему стремится захватить большую часть Украины, но прорыв на востоке страны в другие крупные города за пределами Донбасса остается маловероятным в краткосрочной перспективе. Об этом говорила высокопоставленный представитель американской разведки. Спецслужбы США пришли к единому мнению, что бои в Украине, вероятно, будут продолжаться в течение длительного периода времени, заявила Аврил Хейнс, директор национальной разведки.

По ее словам, Россия контролирует около 20 процентов территории Украины, а линия конфликта простирается примерно на 680 миль. По словам Хейнс, сопротивление со стороны украинцев в занятых Россией частях страны усиливается, что снижает вероятность того, что Россия добьется быстрого успеха или будет достигнуто мирное урегулирование.

Разведка Британии сообщило, что украинские силы продолжают удерживать Лисичанск. Здесь возле нефтеперерабатывающего завода сосредоточены наземные бои.

Российские войска продолжают продвигаться к Попасной и продолжают добиваться ограниченного прогресса, пытаясь окружить украинских военных в северной части Донецкой области за счет наступления на Изюм.

Весьма вероятно, что способность украинских сил продолжать боевые действия, затягивая бои, а затем в надлежащем порядке отводить войска до того, как они попадут в окружение, по-прежнему будет ключевым фактором в исходе кампании.

Институт изучения войны (ISW) сообщает, что Кремль ставит условия для присоединения Херсонской и Запорожской областей к России по образцу «Таврической губернии» до 1917 года. По этому сценарию левобережье Херсонской области и часть Запорожской области будут напрямую присоединены к России, вероятно, как единое целое.

Глава Херсонской областной администрации Украины Геннадий Лагута сообщил, что российские силы заблокировали гражданское движение на севере Херсонской области и не позволяют никому въезжать или выходить из контролируемой территории, что может быть дополнительной попыткой контролировать гражданское население в рамках подготовки к «референдуму».

Украинская сторона сообщила о возможной провокации российских войск на Запорожской атомной электростанции (АЭС), чтобы обвинить украинские власти в неправильном обращении с ядерными объектами. Мэр Энергодара Дмитрий Орлов добавил, что российские военные похищают и пытают сотрудников АЭС, чтобы добиться от них признания в том, что сотрудники бросали оружие в системы охлаждения, чтобы саботировать станцию, и обвинить украинские власти в недостаточном внимании к управлению АЭС.

Российские силы продолжают вести наступательные операции к северу от Харькова, что указывает на наличие у Кремля территориальных амбиций за пределами Донбасса, которые будут продолжать истощать живую силу и технику, возможно, за счет наступательной мощи на более важных направлениях наступления.

*«Проект» объявлен в России «нежелательной организацией».