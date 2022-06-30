127-й день боев: главное

- Сегодня утром Минобороны заявило о том, что российские военные покинули остров Змеиный. В ведомстве назвали это шагом доброй воли, чтобы Киев больше не мог использовать расположение российских военных на острове для обвинений России в блокаде украинского зерна. Теперь, добавили в Минобороны, Украина должна разминировать порты и акваторию.
Оперативное командование «Юг» при этом рассказало о том, что по острову нанесли удар. В подтверждение была опубликована фотография, на которой над островом виднелись столбы дыма. В Минобороны опровергли атаку, а дым назвали остаточным после взрыва боеприпасов.
Остров Змеиный российские войска заняли в самом начале боев: 28 февраля Минобороны сообщило, что находившиеся на острове украинские военные взяты в плен.
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Путин на Каспийском саммите сказал, что теракта в Кременчуге не было.
«Да нет там никакого теракта. Я знаю, и мы много раз это говорили, показывали это, с беспилотников видно, когда размещают оружие, комплексы РСЗО, артиллерию, тяжелую технику вообще в жилых кварталах, еще где-то. Просто так «по полям» у нас никто не стреляет», — сказал президент.
Удар по торговому центру в Кременчуге нанесли 27 июня. Известно о 18 погибших, 65 раненых и 21 пропавшем без вести. Минобороны говорило о том, что целью были ангары с западным оружием.
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Команда Amnesty International опубликовала исследование удара по драмтеатру в Мариуполе. Опросы выживших, данные радаров, спутниковые снимки показали, что атака была умышленной.
«Многие люди были ранены и убиты во время этого безжалостного нападения. Очевидно, что их гибель стала результатом того, что российские войска намеренно обстреливали мирных украинских граждан», — заявила генеральный секретарь Amnesty International Агнесса Калламард.
В драмтеатре погибли 12 человек. Ранее говорили о 300 жертвах, а журналисты Associated Press после собственного расследования заявили о 600 погибших.
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Команда «Проекта»* проанализировала сводки Минобороны. Выяснилось, что в российском ведомстве сообщили об уничтожении украинской техники в большем объеме, чем она была у страны до начала боев, и даже после поставок от союзников. Были также случаи, когда Минобороны сообщало о взятии населённых пунктов, которые оказались нежилыми или не существовали в указанных областях.
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ООН подтвердила убийства 248 мирных жителей «предположительно российскими военными» в 30 населенных пунктах. Эксперты миссии подтвердили также похищения гражданских, которые в большинстве случаев подвергались пыткам и также были убиты. В Буче подтвердилось 50 убийств, но не все тела еще эксгумированы и идентифицированы.
Задокументированы также случаи сексуального насилия: 108 возможных случаев, из которых 78 изнасилований. Подтвердить удалось 23 из них удалось.
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Минобороны России подтвердило обмен пленными, который состоялся 29 июня. В Россию вернулось 144 человека, столько же в Украину. У большинства пленных тяжкие телесные повреждения. Об этом же вчера сообщала украинская сторона.
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The New York Times пишет, что президент России Владимир Путин по-прежнему стремится захватить большую часть Украины, но прорыв на востоке страны в другие крупные города за пределами Донбасса остается маловероятным в краткосрочной перспективе. Об этом говорила высокопоставленный представитель американской разведки. Спецслужбы США пришли к единому мнению, что бои в Украине, вероятно, будут продолжаться в течение длительного периода времени, заявила Аврил Хейнс, директор национальной разведки.
По ее словам, Россия контролирует около 20 процентов территории Украины, а линия конфликта простирается примерно на 680 миль. По словам Хейнс, сопротивление со стороны украинцев в занятых Россией частях страны усиливается, что снижает вероятность того, что Россия добьется быстрого успеха или будет достигнуто мирное урегулирование.
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Разведка Британии сообщило, что украинские силы продолжают удерживать Лисичанск. Здесь возле нефтеперерабатывающего завода сосредоточены наземные бои.
Российские войска продолжают продвигаться к Попасной и продолжают добиваться ограниченного прогресса, пытаясь окружить украинских военных в северной части Донецкой области за счет наступления на Изюм.
Весьма вероятно, что способность украинских сил продолжать боевые действия, затягивая бои, а затем в надлежащем порядке отводить войска до того, как они попадут в окружение, по-прежнему будет ключевым фактором в исходе кампании.
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Институт изучения войны (ISW) сообщает, что Кремль ставит условия для присоединения Херсонской и Запорожской областей к России по образцу «Таврической губернии» до 1917 года. По этому сценарию левобережье Херсонской области и часть Запорожской области будут напрямую присоединены к России, вероятно, как единое целое.
Глава Херсонской областной администрации Украины Геннадий Лагута сообщил, что российские силы заблокировали гражданское движение на севере Херсонской области и не позволяют никому въезжать или выходить из контролируемой территории, что может быть дополнительной попыткой контролировать гражданское население в рамках подготовки к «референдуму».
Украинская сторона сообщила о возможной провокации российских войск на Запорожской атомной электростанции (АЭС), чтобы обвинить украинские власти в неправильном обращении с ядерными объектами. Мэр Энергодара Дмитрий Орлов добавил, что российские военные похищают и пытают сотрудников АЭС, чтобы добиться от них признания в том, что сотрудники бросали оружие в системы охлаждения, чтобы саботировать станцию, и обвинить украинские власти в недостаточном внимании к управлению АЭС.
Российские силы продолжают вести наступательные операции к северу от Харькова, что указывает на наличие у Кремля территориальных амбиций за пределами Донбасса, которые будут продолжать истощать живую силу и технику, возможно, за счет наступательной мощи на более важных направлениях наступления.
*«Проект» объявлен в России «нежелательной организацией».