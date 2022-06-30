Минобороны назвало «фейком» украинский удар по Змеиному

В Минобороны сообщили, что об атаке ВСУ написали украинские и западные СМИ. Но показанное на опубликованном фото задымление, по версии ведомства, «это следы уничтожения остатков техники и боеприпасов».

В разоблачении «фейков» добавили, что остров Змеиный имеет стратегическое значение. Но сейчас он выполнил свою роль по контролю воздушного пространства, а «учитывая постоянные атаки ВСУ, на его удержание тратились большие ресурсы».

После добавили, что удерживать его было сложно, и российские силы отбили несколько атак.

«Несмотря на регулярные информационные атаки украинского руководства, нет ни одного подтвержденного сообщения об успешных операциях», — добавили в ведомстве.

Ранее Минобороны сообщило, что вывод войск со Змеиного — «шаг доброй воли», в России главный приоритет — жизни солдат и офицеров ВС РФ, поэтому гарнизон решили вывести с острова, чтобы избежать потерь.

«Украинская сторона пытается превратить это в победу, в том числе с помощью международных медиа, однако для этого нет предпосылок», — заключили в опровержении.

Фото: оперативное командование Юг